El filtro de TikTok que te ayuda a saber cómo maquillar tus cejas según la forma de tu cara

Si quieres aprender a maquillar tus cejas perfectamente según tus facciones, lo único que tienes que hacer es utilizar este filtro de TikTok. Se llama 'Perfect Brow' y ya ha convencido a miles de personas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Son muchísimos los filtros que hay disponibles en las redes sociales y, aunque la mayoría de ellos están diseñados para ser divertidos, las amantes del maquillaje acaban de encontrar un filtro inteligente que podría ayudarnos con nuestra rutina de belleza. Está disponible en TikTok y se llama Perfect Brow Filter y, como habrás adivinado, al seleccionarlo en la red social, aparece un mapeo de cejas en tu cara que lejos de ponerte más guapa, es de lo más útil.

La cartografía de las cejas corresponde a puntos precisos de localización que permiten dibujar las "cejas perfectas" y bien simétricas. En primer lugar, este filtro de TikTok coloca dos puntos en nuestro rostro para definir la distancia ideal entre nuestras dos cejas. En segundo lugar, el arco de la ceja se marca con un punto; éste se determina mediante una línea recta trazada desde el ala de la nariz a través de la pupila. Por último, la cartografía de la ceja termina con un punto que marca la delimitación de la cola de la ceja. También aparece una línea de puntos que nos indica la línea inferior de la ceja que debemos seguir.

Son muchos los usuarios de la plataforma que ya lo han probado, y hay que decir que este método funciona. De hecho, como se puede ver en el vídeo, el resultado obtenido es bonito, armonioso y sobre todo natural. Así que aunque maquillarse delante del teléfono no es probablemente la técnica más fácil, usar este filtro al menos una vez podría permitirnos visualizar y tener una idea del maquillaje que debemos aplicar para tener unas cejas perfectas.

Otros filtros de belleza muy útiles

La cara es el espejo del alma, y en ella se reflejan casi todos los problemas que tenemos en el resto del organismo. Por eso, si siempre te salen los granitos en la misma zona, has empezado a tener eccemas que antes no tenías o te has descubierto alguna que otra mancha, has de saber que el sitio en el que sale no es casual y que puede indicar la presencia de otro problema más importante. ¿Te gustaría saber cuáles pueden ser las causas de tus problemas de piel? Ahora también puedes hacerlo usando un filtro de Instagram que te indica el funcionamiento de la reflexología facial, o lo que es lo mismo qué parte de tu cara está relacionada con cada parte de tu cuerpo.

La creadora de este filtro no es ni más ni menos que Sophie Carbonari, una facialista francesa cuyas técnicas de tratamientos ya han enamorado a más de una famosa como Gwyneth Paltrow y que sabe mucho sobre la piel y sus cuidados.