Los maquillajes más bonitos y originales con los que triunfarás esta temporada llena de eventos y celebraciones.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Que hayamos pasado una época complicada en la que nuestra vida social se vio limitada por motivos sanitarios no quiere decir que esta no vaya a regresar por todo lo alto esta temporada, pues por fin, después de más de dos años, parece que vamos recuperando poco a poco la normalidad en lo que a celebraciones se refiere. Así, las bodas, bautizos, comuniones, fiestas y eventos varios están de vuelta y lo han hecho, como siempre, con las mismas ganas de disfrutarlos que teníamos antes. Por eso nosotras, bien previsoras, ya llevamos tiempo preparando un buen arsenal de estilismos en los que poder inspirarnos para acudir a todos ellos.

Y ya que hemos recopilado varias ideas en lo que a moda se refiere toca ahora fichar recursos desde el punto de vista de la belleza. El Festival de cine de Málaga está siendo una gran muestra en la que descubrir grandes propuestas, como el eyeliner brillante de Blanca Suárez y todas estas propuestas que nos ha dejado en las últimas horas su alfombra roja.

Todos los looks de la alfombra roja de la gala de inauguración del Festival de cine de Málaga Ver 11 fotos

Una de las ideas que hemos pillado al vuelo es la que nos ha dado Martina Cariddi, que no solo nos parece ideal por su colorido y su originalidad, sino que además se trata de un homenaje que la actriz ha querido hacer con su look al pueblo ucraniano. Así, ha optado por una sombra de ojos amarilla y un eyeliner azul aplicado solo en la línea de las pestañas inferiores, todo rematado por una buena dosis de máscara de pestañas. El maquillaje, que corría a cargo de Givenchy Beauty, centra toda la atención en los ojos, dejando tanto el rostro como los labios en tonos totalmente naturales y con acabado mate.

Muy distinta pero igualmente interesante fue la apuesta de Blanca Suárez, obra de Natalia Belda, que recuerda al estilo del personaje de Maddie en 'Euphoria'. "Decidimos mantener piel y ojos prácticamente al natural, pero con un eyeliner gráfico a base de strass único", explica la maquilladora, que dibuja dicho eyeliner más allá de la órbita del ojo, profundizando así en la mirada de la actriz, tal y como hace Doniella Davy con el personaje interpretado por Alexa Demie en la citada serie. El resultado final es "sencillo a la vez que impactante", exactamente el objetivo que se había propuesto Natalia Belda para acompañar el vestido fantasía de la colección otoño invierno 2021-2022 de Antonio Grimaldi que Blanca Suarez lució en la alfombra roja y por el que recurrió también a un punto de luz en el párpado inferior, casi junto al lagrimal.

Una apuesta mucho más arriesgada pero igualmente interesante fue la que hizo Olivia Baglivi con sus labios azules, creados por Iván Gómez para Chanel. "Para el look de Olivia he apostado por un labio marcado en un tono azul intenso y una piel luminosa. Desde el principio buscábamos un efecto de modernidad, mostrando un resultado translúcido, fresco y jugoso", asegura el maquillador. El truco, de hecho, está en darle un uso diferente a tus sombras en crema para, como en este caso, convertirlas en un labial que no pasará desapercibido.

"Perfilamos con un lápiz azul intenso todo el contorno de los labios. A continuación rellenamos la parte superior e inferior con el mismo Stylo yeux waterproof en tono nº38 Blue Métal. El truco profesional para que no se retire el producto es aplicar polvos translúcidos en los labios y volver a fijar el pigmento mezclando el bálsamo hidratante con la textura del lápiz."

Siguiendo con la tendencia de los labios potentes, tenemos la opción de Milena Smit, que ha optado por centrar toda la atención en la boca gracias a este labial en color berenjena que es tan favorecedor en pieles claritas como la suya. Para el resto del look, ha optado por un maquillaje muy luminoso en la piel, dejándola jugosa y natural, y unos ojos en tonos tierra en los que la máscara de pestañas es la gran protagonista.

Si eres de las que prefiere centrarse en los básicos a la hora de maquillarse, hay una combinación ganadora que nunca falla en ningún tipo de evento: labios rojos + maquillaje de ojos en tonos champán. Esta ha sido precisamente la apuesta de Georgina Amorós en uno de sus pasos por la alfombra roja del festival, con el que decidió además dar todo el protagonismo a sus labios con este trucazo de maquillaje que nos cuenta su maquilladora, Paula Soroa: "Los labios van perfectamente perfilados, también un poco overlip (por encima de la línea natural de su labio), y maquillados en tono frambuesa con el labial L'absolu Rouge Drama Ink en el tono 368 de Lancôme.