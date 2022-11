Eyeliner de sirena o cómo alargar la mirada delineando el lagrimal

Una de las tendencias de maquillaje de la temporada son los llamados ojos de sirena, que enfatizan una forma de ojo sensual y alargada, y que se consigue de una manera muy sencilla: delineando el lagrimal. Te enseñamos a hacerlo en casa.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El delineador de ojos es un producto imprescindible en el neceser de la mayoría de nosotras y ya pueden venir las tendencias de maquillaje que quieran que nadie conseguirá desbancar al eyeliner. Además, es uno de los pocos productos que tiene la capacidad de alargar la mirada con solo dibujar un trazo y son muchas las variaciones que hemos visto en él a lo largo de los años. De hecho, esta es una de las cosas que más nos gusta del eyeliner, ya que es a la vez un producto fiel a sí mismo, del que podemos esperar un look concreto que reproducir cada día, y a la vez un imprescindible de maquillaje con mil y una facetas que puede ofrecernos multitud de looks originales.

Y hoy vamos a hablarte precisamente de una de esas variaciones del clásico eyeliner que, además de favorecedora y original se ha convertido en la tendencia de maquillaje más viral del momento: el delineado en el lagrimal. Como su nombre indica, esta técnica consiste en concentrar el eyeliner en un punto justo en el ángulo interno del ojo, a lo largo del lagrimal, para crear un efecto más felino.

De hecho, ya hemos podido ver a muchas celebrities como Dua Lipa o Hailee Steinfeld luciendo esta tendencia de maquillaje, y estamos seguras de que muy pronto tú también te unirás a esta moda.

¿Cómo se hace el delineado en el lagrimal?

El truco para que este eyeliner quede bonito y favorecedor es crear un maquillaje equilibrado y que no sea demasiado recargado, por lo que lo primero que debes hacer es delinear las pestañas superiores, como de costumbre, pero con un trazo fino y delicado y solo desde el centro del ojo hacia fuera. Además, intenta crear un rabillo lo más alargado posible, para crear ese efecto ojos de sirena que vamos buscando.

Ahora llega el momento de pasar al lagrimal, donde tendrás que ir trabajando de manera lenta pero segura. Empieza justo en la esquina inferior, y ve trazando y engrosando poco a poco la línea que creará ese look felino tan favorecedor en todos los tipos y colores de ojos.

¿Sigues sin saber muy bien cómo hacerlo? Pues muy atenta a este tutorial de @camilaaldanar con el que solo tendrás que replicar y practicar hasta conseguir una técnica tan perfecta y bonita como la suya.