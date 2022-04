Eyeliner gráfico: el delineado tendencia que es mucho más fácil de hacer de lo que parece

Te enseñamos, paso a paso, cómo recrear este look extremo ideal para tus eventos veraniegos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Por muchas tendencias de maquillaje nuevas que surjan cada temporada, hay un producto que nunca jamás será desbancado: el eyeliner. Y es que, el delineador de ojos no solo es un producto imprescindible en el neceser de la mayoría de nosotras, sino que es uno de los pocos productos que tiene la capacidad de alargar la mirada con solo dibujar un trazo. Son muchas las variaciones que hemos visto en él a lo largo de los años, y aunque se trata de un producto fiel a sí mismo, del que podemos esperar un look concreto que reproducir cada día, también tiene mil y una facetas y puede ofrecernos multitud de looks originales.

Hoy vamos a enseñarte precisamente a recrear uno de esos looks originales de la mano de Giner Muñoz, National Beauty & Brow Autohity de Benefit España. "Para recrear este look Xtremo lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro Porefessional Primer, una pre-base de maquillaje que nos permitirá disimular la apariencia de los poros y así lograr que la piel se vea mucho más lisa. A continuación, pasaremos a corregir y para ello vamos a utilizar el corrector Bright On! Con él, vamos a corregir el subtono de la ojera y también vamos a iluminarla", dice Giner.

Una vez tenemos la piel preparada, es el momento de centrarse en la mirada, ya que será la auténtica protagonista de este look. Sin embargo, para hacer un delineado gráfico como el de la imagen, necesitas un delineador con cerdas ultrafinas que nos permita alcanzar una precisión máxima. ¿Nuestra recomendación? They’re Real Xtreme Precision Liner de Benefit.

"Siempre comienza el trazo con la punta del pincel en dirección a tu cabello y con un trazo firme deslízalo en dirección al lagrimal de tu ojo. Verás como obtendrás una línea perfecta", aconseja Giner para un delineado ideal. Para terminar el maquillaje de ojos, vamos a darle una longitud extrema a nuestras pestañas con They’re Real Magnet, la máscara de pestañas perfecta para combinar con el eyeliner. "Lo que más me gusta de esta mascara de pestañas es que puedes conseguir un efecto tan natural o alargado como quieras, gracias a su fórmula con minerales magnéticos y a su goupillon que contiene un imán. A medida que vas aplicando capas en tus pestañas cada vez notaras más y más longitud".

No hay maquillaje completo si no enmarcamos la mirada con unas cejas perfectas, especialmente si queremos centrar la atención en los ojos como en este look, y si quieres mantener un resultado pulido pero natural, tu producto es Precisely My Brow Pencil. "Al hacer los trazos no presiones mucho el producto sobre la piel ya que queremos un lograr un acabado natural. Para asegurarnos de que nuestras cejas estarán intactas todo el día vamos a sellarlas con el gel fijador transparente 24h Brow Setter", comenta Giner.

Finalizamos el maquillaje con Gogo Tint, un tinte de labios y mejillas que tiene un intenso color rojo cereza que hará bailar tus mejillas durante horas y horas. "Uno de mis trucos favoritos es aplicarlo en el centro del labio y luego difuminar con el dedo de manera que quede un efecto degradado desde dentro del labio hacia fuera", añade.