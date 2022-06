Dakota Johnson sabe cómo llevar el look de maquillaje para invitadas más natural del verano

No hace falta ser una experta para poder recrear un 'make up' como los de la actriz, solo hace falta un poco de color y un toque especial.

Cuando llega el verano, nuestra rutina de maquillaje cambia completamente. Dejamos atrás las bases de maquillaje más densas y lo que buscamos es lucir una piel bronceada y natural. Y cuando se trata de elegir el maquillaje para el próximo evento, nos gusta darle un toque diferente y especial, pero sin que se convierta en extravagante. Natural y duradero serían probablemente las dos palabras clave a la hora de definir el 'make up' perfecto para un evento de verano. Y Dakota Johnson parece ser que siempre lo consigue, vaya a donde vaya.

Y aunque son infinitos los trucos que podemos ver en las redes sociales, como por ejemplo, aplicar el colorete debajo de la base de maquillaje, aparentemente el de la actriz es bastante más sencillo. Unas sombras muy discretas en tonos 'nude', colorete y un tono de labios distinto para salir de tu zona de confort.

Dependiendo de si tienes los ojos claros o más oscuros, serán unas u otras las tonalidades de sombras que más te favorecerán. La clave está en buscar ese color con el que más resalte tu mirada y le saques partido al color de tus ojos.

En este caso, Dakota Johnson suele recurrir a la tendencia de los tonos melocotón, que se adapta a todos los tonos de piel, tanto en labios como en ojos y cara. Y no le puede sentar mejor. Si eres de las suertudas que enseguida coge color en estos meses de verano, probablemente no haga falta ni que recurras al colorete, pero si por el contrario, eres más blanquita de piel, este paso será uno los más importantes (como el de la actriz) para conseguir el 'make up' perfecto. Y no es para menos, pues es el truco infalible para dar la sensación de una piel saludable y que le ha dado un poquito el sol.

El toque final se consigue con el labial, algo con lo que nos cuesta arriesgar más, pero que sin duda hace que el look de maquillaje cambie por completo. La actriz estadounidense suele optar por algo sencillo, normalmente un tono acorde con la sombra de ojos. Y es una idea que nos encanta, pues da la sensación de uniformidad y naturalidad y no de exceso de maquillaje.

Aunque solemos darle mayor importancia al estilismo y al peinado, el maquillaje es algo que no debemos dejar pasar y que hará que nos veamos mucho mejor.