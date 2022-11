¿De qué color es tu plan?

Deslumbra con la nueva colección labial de Catrice

Woman.es para Catrice

No hay duda de que nuestro estilo refleja nuestra personalidad, ritmo de vida y estado de ánimo, y dentro de ese estilo, el maquillaje es el toque que completa todo eso que quieres mostrar y expresar al mundo; pero, ¿alguna vez te has percatado de que también puede ser al revés? Que un look puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Presta atención a cómo te sientes luciendo un colorido vestido y unos labios jugosos y llamativos como los que te proporciona la nueva gama de pintalabios de CATRICE “Shine Bomb” en diez diferentes tonos de acabado brillante que nutren tus labios y les aportan más volumen gracias al ácido hialurónico en su composición.

Viajes, trabajo, salidas con amigos y momentos para ti misma… Hay tantas cosas que queremos hacer y probar y tan poco tiempo. No siempre tenemos los minutos extra para crear ese makeup elaborado que refleje cómo nos sentimos en este momento, pero poner el foco de atención en los labios con el producto adecuado puede ser una solución rápida y eficaz para mostrar y demostrar tu personalidad.

Deja que CATRICE y su nueva gama labial “Shine Bomb” de textura ligera y colores de moda sean tus aliados este otoño. ¿Cuál el tu plan?

“Work, work, work, work, work, work”

Con la actitud de la canción de Rihanna, apuesta por “Everyday Favorite”, “Blushed Nude” or “Divine Feminity” para los momentos laborales con los tonos más sutiles y naturales de la nueva colección de Shine Bomb de CATRICE. Luce segura de ti misma cuidando tus labios gracias a su hidratación extra con ácido hialurónico.

Momento Brunch

Para un plan de día con tu squad, completa el look con “Rosy Overdose” o “Blooming Coral”. No te olvides de llevar a tu elegido en el bolso para retocarte en un santiamén y resucitar tu maquillaje en un solo toque.

This is love?

¿Cita romántica a la vista? Nadie se queda indiferente a unos labios rojo pasión como los que te proporciona el tono “Queen of Hearts” de CATRICE Shine Bomb, pero si quieres un maquillaje más fresco, “Secret Crush” es sin duda la guinda del pastel que potenciará tu outfit.

A little party never killed nobody

Atrévete a deslumbrar como nunca con las propuestas más coloridas de CATRICE Shine Bomb: “Mystic Lavander”, “Scandalous Pink” y “Cherry Bomb” con las que no pasarás desapercibida.

¿Y para cualquier ocasión?

Luce el color con el que te sientas cómoda y sé tú misma en cada momento. Has nacido para deslumbrar, hazlo a tu manera y deja que CATRICE sea tu arma secreta. No es magia, es maquillaje.