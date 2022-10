Cinco manicuras 'spooky' para sacar las uñas en Halloween

Son terroríficas, sí, pero también originales, estilosas e, incluso, pueden llegar a ser muy chic. Estos diseños de nail art se convertirán en tu complemento más sorprendente para la Noche de Brujas.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Está claro que no hace falta una ocasión especial para hacerte la manicura. Pero, las fans del nail art saben que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad para renovar el diseño de las uñas y, a ser posible, hacerlo acorde con el calendario. Y, por supuesto, Halloween no iba a ser menos. Es probable que ya tengas pensado qué vas a ponerte para aterrorizar a todos esa noche, pero nunca está de más echar un vistazo a las últimas tendencias beauty para inspirarte. Si ya tienes claro tu look de maquillaje y tu ropa, te queda solo por decidir cómo vas a llevar las uñas.

Este año hemos visto muchas opciones de manicuras sobre la pasarela que podían convertirse perfectamente en un diseño especial para Halloween. También hay recursos muy sencillos y discretos -que, por cierto, nunca fallan- para que tus uñas estén acordes con la Noche de Brujas. Desde la manicura francesa negra hasta una simple manicura en color negro pueden funcionar. Pero esta vez queremos animarte a que te dejes llevar por la fantasía y el atrevimiento. Nada mejor que Halloween para lucir un diseño de nail art spooky, es decir, escalofriante. Calabazas, estrellas, heridas sangrantes o un homenaje a Pesadilla antes de Navidad de lo más divertido... ¿quién dijo miedo?

Empezamos con una de las reinas del nail art más discreto de las redes sociales: Betina Goldstein. En su perfil de Instagram encontrarás siempre muchas ideas para que tu manicura tenga ese punto diferente que sorprende en su justa medida. Sin embargo, para este Halloween Betina ha elegido una manicura de lo más spooky. Se trata de unas escalofriantes heridas grapadas que ha esculpido sobre unas uñas impolutas, en color nude. Evidentemente, se trata de un trabajo de profesional. Sin embargo, puede servirte de inspiración: pinta tus uñas en un tono neutro y, una vez esté bien seco, dibuja líneas rojas a modo de rasguño o pequeñas cicatrices con un rotulador negro o granate. ¿Más casero? Sí, pero igualmente divertido.

Pero no todo lo spooky tiene que ser terrorífico. El nail art tiene cosas maravillosas como este diseño, de Kim Truong, manicurista de, entre otras, las hermanas Kardashian y Kate Perry. Consiste en una telaraña de lo más glamurosa, realizada con un esmalte negro cargado de purpurina. Puedes sustituir el brilli brilli por un negro mate o cualquier otro tono oscuro que tengas en casa.

Si a estas alturas estás imbuida por el espíritu del Halloween más juguetón, esta colorida manicura te conquistará. Combina un efecto edgy en azul mate y naranja metalizado con unas divertidas calabazas. Para hacerlo en casa, aunque te parezca complicado, solo necesitas esmaltes en estos tonos -también podrían ser un navy de acabado normal y un color dorado, por ejemplo- y un poco de celofán o papel de aluminio. Empieza pintando con el tono oscuro y, cuando ya esté seco, pringa el papel, previamente arrugado, en el otro color y estámpalo sobre tus uñas. Para rematar puedes usar stickers con diseño de calabaza o lo que a ti te guste más: un gato, arañas, fantasmas...

Y, para terminar, una idea de la nail artist Hang Nguyen, una de las más seguidas en las redes sociales. En este caso, se trata de un diseño discreto y muy chic, perfecto para las que, pese a todo, no quieren llamar la atención ni en la noche de Halloween. Puedes hacerlo en casa sin ninguna complicación. Basta con que diseñes tu propia plantilla con estrellas y combines los colores que más te apetezcan, por ejemplo, negro y plata o negro y rojo pueden ser buenas ideas. ¿Otra opción aún más fácil? Hacerte con unos stickers para uñas con esta forma y pegarlos sobre tu manicura monocolor. Y, ahora sí, ¡lista para sacar las uñas!