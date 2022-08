Ariana Grande impacta a sus fans sin maquillaje ni su característica coleta

Para promocionar su firma de belleza, la artista ha posado en sus redes sociales mostrando su rostro y su melena al natural.

Julia García

Si piensas en Ariana Grande seguro que te viene a la cabeza una imagen de la artista con un marcado eyeliner, unas larguísimas pestañas, labios jugosos cargados de brillo y una larguísima coleta alta que es ya su seña de identidad. Es como siempre se había mostrado hasta ahora la cantante tanto dentro como fuera del escenario, ya que no renunció a este look ni si quiera el día de su boda con Dalton Gomez hace poco más de un año.

Sin embargo, el lanzamiento de su firma de belleza ha hecho que se anime a mostrarse al natural, sin ningún tipo de filtro de por medio. Desde que sacó al mercado r.e.m. beauty a finales de 2021, su marca de cosmética vegana que acaba de lanzar su línea corporal, no deja de aprovechar sus redes para promocionar los diferentes productos y ha sido gracias a uno de esos vídeos que ha compartido con sus seguidores que hemos descubierto cómo luce en realidad su rostro tal cual es, sin una gota de maquillaje.

"Un ángel", "preciosa", "increíble", son solo algunos de los piropos que los fans de la cantante de 7 rings o Thank you, next le han dedicado a su ídolo tras observar lo guapísima que está en las imágenes en las que aparece con el rostro lavado y con su cabello recogido en un informal moño que deja asomar sus rizos naturales.

Precisamente en este mismo video Ariana Grande ha aprovechado para hablar sobre la importancia de cuidarse el cabello ya que ella cuenta lo tiene muy dañado por el uso excesivo de tintes que se realizó durante su etapa de adolescente cuando protagonizaba la serie de televisión Sam & Cat y para agradecer lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa en la que acaba de adentrarse con su firma: "Estoy muy emocionada y orgullosa de este paso y de todo lo que hemos creado hasta ahora. Nunca me cansaré cuando la gente me diga que le encantan nuestras fragancias o cuando las huelo en alguien y me diga "¡gracias, es tuyo!" :) es un honor crear cosas y luego ver que las disfrutáis", ha asegurado.

Este gesto de Ariana Grande de mostrarse como nunca lo había hecho hasta ahora lleva a la cantante a unirse al grupo de mujeres conocidas que no dudan en posar en sus redes al natural. Dua Lipa, Sara Carbonero, Jennifer Lopez o Jennifer Aniston han sido algunas de las últimas en dar ejemplo.