Aitana sube un vídeo bailando y sin maquillaje y sus fans se enamoran de su naturalidad

Su última canción 'Quieres' promete convertirse en el hit del verano y, ¡ya tiene baile!

Tamara Conde

Un TikTok al natural, en bañador y bailando la coreografía (que ya se ha hecho viral) del estribillo de su última canción, ha sido la razón por la cuál los fans de Aitana Ocaña se han revolucionado. Al ritmo de 'Quieres', el 'single' que la cantante lanzó el pasado viernes 22 de julio junto con las artistas Ptazeta y Emilia Sosa, Aitana bailaba frente a la cámara y lo subía a sus redes sociales, logrando más de 3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Pero lo que realmente nos ha sorprendido ha sido la agradable reacción que han tenido sus seguidores a la naturalidad de la catalana, que aparece sin maquillar y recién salida de la piscina. “Me encanta al natural”, “Qué guapa está” o “Aitana sin maquillaje”, han sido algunos de los comentarios.

Su última y exitosa aparición en 'La Voz Kids', donde ejerció como 'coach' de los pequeños concursantes, nos dejó un fantástico recopilatorio de looks de lo más rompedores, además de los maquillajes con los que Aitana muestra su mejor cara.

Y es que a la artista no hay nada que le siente mal y para compensar ese maquillaje tan trabajado con el que aparece en televisión, la cantante ha decidido darle un descanso a su piel y disfrutar de sus vacaciones de verano de la manera más natural. Es gracias a sus publicaciones en Instagram que podemos ver cómo Aitana recurre muchas veces al 'make up no make up' o directamente se atreve a ir sin maquillar.

Gracias al bronceado de su piel y al toque de rimmel que añade a sus pestañas, Aitana logra un maquillaje no maquillaje muy sencillo y favorecedor sobre todo para esta época del año en la que maquillarnos es lo último que nos apetece. Para imitar el look de la cantante y lograr un aspecto saludable, dejamos atrás las bases de maquillaje pesadas y los polvos bronceadores, simplemente basta con un poco de colorete y máscara de pestañas. Y para las noches más especiales, será suficiente con añadir a tu rutina una sombra de ojos bonita y tu labial favorito. ¡Más fácil imposible!

- ¿La película de Aitana está basada en los problemas de Ana Guerra con su vecino? Las redes lo tienen claro

- Estas son las joyas que vas a encontrar en el joyero de Aitana

Aitana es una de las artistas más queridas de nuestro país tanto personal como profesionalmente y sirve de inspiración para muchas personas. Y viendo la espontaneidad y naturalidad que refleja a través de las redes sociales, no nos extraña para nada todo el amor que recibe.