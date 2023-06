Maggie Civantos: “El perfume me ayuda a meterme en el papel. Cada personaje tiene su aroma”

Por segundo año consecutivo, Dior abre un espacio de belleza efímero, La Collection Privée en el hotel Puente Romano de Marbella, en la que estará disponible esta exclusiva colección de fragancias, además de la línea de solares, de la maison francesa. Allí te ayudarán a encontrar el aroma que te va, analizando qué es lo que buscas en una fragancia, detalles de tu caráctero a qué y dónde te lleva tu memoria olfativa. Una experiencia que la actriz Maggie Civantos disfrutó junto a Esperanza Pinta, experta en perfumes de Dior, y que nos permitió descubrir que la protagonista de Vis a Vis y La chicas del Cable, es una apasionada de los perfumes: “Es un mundo que me gusta mucho. Lo utilizo para mi trabajo. Cada personaje que interpreto tiene su perfume. El aroma me ayuda a crearlo, a meterme en ellos, porque es algo que define mucho la personalidad, los estados de ánimo. Por ejemplo, para interpretar a Olivia en La Pasión Turca – una tv movie, que rodó en Estambul hace unos meses y se estrenará después del verano- decidí utilizar el perfume que usaba cuando tenía 15 años, porque me recordaba ese tipo de amor apasionado, muy de que se te va la vida… Pensé para hacer este personaje quiero volver ahí. Cuando termino el rodaje los regalo, porque ya no lo necesito”, nos cuenta la actriz. Esperanza explica esta estrecha relación entre las fragancias y la memoria: “El sentido del olfato es el único que va al sistema límbico, que es la parte emocional de nuestro cerebro. A lo largo de nuestra vida olemos hasta 3 millones de aromas y aunque no seamos conscientes, asociamos cada uno a la emoción del momento. De esta forma vamos creando nuestra biblioteca olfativa”.

La de Maggie es extensa. Esperanza la define como “inclasificable. Eres muchas cosas”, lo que hace feliz a la actriz. “Es lo más bonito que me han dicho últimamente, porque llevo toda la vida, también como intérprete, luchando por eso, por ser difícil de catalogar”. Y lo está consiguiendo. Después de desarrollar la primera parte de su carrera en series de televisión, como Vis a Vis o Las Chicas del Cable, últimamente no ha parado de hacer cine: “he vuelto de rodar una comedia de acción en Buenos Aires. Una vez más, en el papel de una mujer empoderada, fuerte, … se ve que me ven así. Y en octubre me voy a rodar a Méjico una historia política, una critica social muy interesante. Entre medias, no sé si me va a salir un proyecto en 3 semanas, para empezar a rodar ya y me quedaría sin vacaciones. Estoy pendiente del teléfono. Me divierte saltar de un personaje a otro totalmente diferente, para eso soy actriz”.

- En breve está previsto el estreno de La Pasión Turca, una nueva adaptación de la novela de Antonio Gala que hace años ya protagonizó Ana Belén. ¿Ha sido un reto?

Fue un rodaje complejo, en Estambul y con todo el peso recayendo sobre Olivia, mi personaje. Espero que haya quedado muy bien porque me he dejado la piel. También he aprendido muchísimo. Nunca había hecho nada erótico y ha sido interesante explorar una parte de mí mucho más sensual. Y como me gusta salir de mi zona de confort, la verdad es que lo disfruté.

- ¿Cómo llegaste a ser actriz?

Me gustaba desde pequeña. Empecé a hacer teatro a los 15 años y desde el primer día que hacía el coro de Bodas de Sangre y una única escena dije quiero hacer esto el resto de mi vida. Empecé en una Escuela y ahora me dedico a ello y soy muy feliz. Me siento muy afortunada.

- Ahora hay una generación enorme y brillante de actrices españolas...

Hay muchísima competencia. Ha habido un boom audiovisual, con todas las plataformas, que parece que se va a asentando y yo, de momento, no paro de trabajar. De todas formas, sigo buscando otras opciones en mi vida, por si acaso. He empezado a producir y en 2022 inauguré Alborada Espacio Creativo, a 35 kilómetros de aquí, en Coín (Málaga)

- ¿Cómo ha sido la experiencia de ponerte detrás de la cámara?

Yo fundamentalmente me siento actriz, pero he descubierto que también soy creadora y eso lo aplico igual a desarrollar programas para Alborada que para la producción. Todo consiste en crear equipos, que para mí es algo importante. En la producción debuté con El Juego, una película independiente, con dos personajes, en la que yo soy protagonista junto a Nico Furtado, que se estrenará a final de año. Está siendo una aventura, muy dura, la verdad; pero me gusta la parte de estar en un proyecto desde el embrión, no solo incorporarme cuando ya está en marcha. He aprendido mucho de todo el proceso y ahora voy a producir otra película con Paco Sepúlveda.

- ¿Qué es Alborada Espacio Creativo?

Un lugar de crecimiento personal a través del arte y el bienestar. Ofrecemos talleres de danza, de yoga y meditación, de movimiento, de interpretación, ahora tenemos un curso de astrología, hacemos charlas, tertulias... Hay una programación muy variada pero la filosofía es compartir y explorar dentro de tí. Creo que la naturaleza también ayuda en este ‘viaje’ por eso el enclave es fundamental. Es un lugar donde oyes los pajaritos por la mañana, donde hueles a hierba, donde cada sentido está a flor de piel y esto aporta intensidad a la experiencia de fin de semana o de los 3 o 4 días que suelen durar los retiros.

- ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Ibiza?

Tres años, me encanta la energía de la isla, muy femenina, me siento muy identificada. Realmente vivo entre Ibiza, Málaga porque vengo mucho a Alborada, y siempre con una maleta porque en los últimos tiempos he estado rodando 3 meses en Estambul, dos en Argentina y pronto me voy otros dos a Méjico. Estoy encantada porque siempre me ha apasionado viajar. He sido de coger una mochila e irme sola donde fuera. Ahora, voy uniendo mis dos pasiones, viajar y ser actriz.

-¿Practicas meditación?

Me cuesta bastante pero lo intento. Hay un libro que se llama The Promise (La Promesa), que dice que si practicas 7 minutos al día de respiración consciente, que lo que hace es abrir el pecho y expandir la capacidad pulmonar para llevar a tu corazón, consigues conectar con tus emociones y te prometen que tu vida cambia. Estoy en ese proceso, descubriendo cosas de mí misma.

-¿Y yoga?

Practico Hatha yoga pero la verdad es que empiezo haciéndolo y termino bailando. Me encanta bailar, toda mi vida lo he hecho y cada año intento aprender un baile nuevo. He pasado por salsa, breakdance, tango… al final, hago mi mezcla (risas). Lo hago por diversión, por bienestar y porque me hace feliz. Ahora estoy practicando con aro de circo. La música es otra de mis pasiones. Si no hubiese sido actriz, probablemente hubiera sido músico.

-Y volviendo al principio. Hablábamos de los aromas de tus personajes, pero ¿cuál es el tuyo personal?

Me gusta todo lo que sea algodón, talco, limpio porque como soy una persona muy nerviosa siento que me calma, que me lleva a mi infancia, al cuidado… este tipo de aroma nunca lo utilizo para mis personajes, porque si no ya nunca lo podría usar para mi día a día.

- ¿Eres fiel a un perfume o cambias mucho?

Cambio con frecuencia porque los aromas tienen mucho que ver no solo con la personalidad sino con el estado de ánimo. Creo que es importante pensar cuál es el olor de tu día. Me levanto y digo ¿cómo me siento, cómo soy hoy? Y elijo perfume. Hay veces que necesitas flores, almizcles… Soy muy sensible a los aromas. De hecho, tuve COVID, perdí el gusto y el olfato y fue un drama. Yo decía el gusto me da igual pero el olfato no lo puedo perder. Afortunadamente, lo recuperé en dos semanas.

-Para momento importantes, ¿qué eliges?

Yo lo paso muy mal en las alfombras rojas y los photocall, me pongo muy nerviosa, es como si necesitara un impulso para enfrentarme a las cámaras… entonces elijo un perfume de rosa y cuero, que tiene un punto de fuerza, de empoderamiento que te juro que me ayuda, me da ese ‘empujón’ que necesito. Creo mucho en el poder de los aromas.

La selección de Esperanza Pintado para Maggie Civantos

“Te voy a proponer tres opciones que no tienen nada que ver entre ellas porque tú eres muchas cosas”, dice la experta a la actriz.

Eden Roc, de La Collection Privée de Dior

“Es un aroma a mar, con agua salada pero también están presentes el pino, la jara, lleva un punto de coco que traslada al verano, la costa. Te llevan a ibiza, Mallorca, al Mediterráneo y a la vez es reconfortante. Huele a limpio pero no es el típico perfume limpito”

Maggie: “Me encanta, , es un perfume para todos los días, huele a limpito pero no es el típico y me parece interesante. Además ahora es verano y es lo que apetece”

Sakura, de La Collection Privée de Dior

Maggie: “Tengo un retiro de yoga en el campo y hay almendros ... ese momento que empiezan a florecer es una belleza. Sakura es interesante“

Grey Dior, de La Collection Privée, de Dior