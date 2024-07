El limpiador en bálsamo que acaba con el maquillaje más potente

Seguro que te has despertado alguna mañana y ¡oh, ¡sorpresa!, esa que aparece frente al espejo no eres tú, sino algo parecido a un oso panda con restos todavía del maquillaje de la noche anterior. También puede ocurrir que no sea tan exagerada la situación, pero que sí te salgan más granitos de los habituales o que veas que tu tez está apagada. A estas alturas de la película, no hace falta que te digamos que por las noches no te desmaquillas bien y tú misma lo sabes porque el espejo, como el algodón -y ya puestas, las sábanas- no engañan. Y es que el error está en que la mayoría de las veces llegamos a casa y recurrimos a las clásicas toallitas desmaquillantes para eliminar los restos de maquillaje de la forma más sencilla posible. Una rutina completamente desaconsejable, ya que la piel necesita respirar después de varias horas tapada por algún producto (y por la mascarilla).