Corner lip lift, la técnica definitiva que resta años a tus labios y a tu rostro

También podemos disimular ópticamente unas comisuras caídas con perfilador, corrector y 'gloss' de labios. Es fácil y efectiva, aunque con efecto cenicienta: por la noche, al desmaquillar su efecto desaparece. Basta aplicar un punto de corrector en la parte inferior de la comisura y redefinir la forma del labio. “Mi recomendación es no seguir la línea natural, sino acortarla un milímetro para que el labio se vea más redondeado (boca de piñón) y no tan alargado. Si queremos levantar el labio, una buena opción es elevar el arco de cupido sin excedernos en los laterales del labio para acortar visualmente el filtrum labial (la zona que une la base de la nariz con el labio superior y que tiende a alargarse con la edad)”, aconseja Pilar Vilas, maquilladora profesional para Maybelline New York.