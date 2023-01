Labios ombré en segundos con la técnica viral que está arrasando en Tiktok

Al principio, todo parece salvaje y caótico. Pero, por supuesto, el look no está pensado para quedarse así. Para que los puntos se mezclen, presiona los labios y frótalos hacia delante y hacia atrás. ¡Voilà! Los tonos individuales se funden en un bonito patrón ombré. Por supuesto, también puedes crear un degradado de color diferente aplicando el tono más oscuro en el centro y el más claro en el borde, pero has de tener en cuenta que la técnica funciona especialmente bien con barras de labios cremosas o en formato líquido.