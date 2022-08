Ingredientes cosméticos que debes evitar si vas a tomar el sol

Algunos ingredientes utilizados en los cosméticos son fotosensibilizadores, es decir, que aumentan la sensibilidad de la piel a la luz. Pero, ¿quieres saber cuáles son? Te lo contamos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Eritema, manchas, quemaduras e hiperpigmentación: esto es lo que puede ocurrirle a nuestra piel si utilizamos productos fotosensibilizantes antes de exponernos al sol. Tomar el sol no es ninguna broma y debemos hacerlo protegiendo nuestra piel y nuestra salud lo mejor posible.

¿Qué debemos hacer para tomar el sol de la forma más correcta y segura? En primer lugar, debemos llevar siempre una protección solar alta y de calidad (como las que te sugerimos a continuación), evitar pasar demasiadas horas al sol, sobre todo en las horas de más calor, y no utilizar productos cosméticos con sustancias fotosensibilizantes.

Perfumes

Los perfumes deben utilizarse con precaución en verano. No es que no puedas usarlos de día, pero si vas a pasar unas horas al sol no debes perfumarte antes. ¿El motivo? Porque el alcohol que contienen puede manchar la piel una vez expuesta al sol.

Productos con ácidos

En este caso, hay que prestar atención a lo que recomienda el fabricante de los cosméticos. Hay productos en el mercado que, aunque contienen ácidos, están creados de tal manera que no son fotosensibles. Sin embargo, si no tienes claro si tu crema es apta para el sol o no, lo mejor es evitar los productos cosméticos que contienen ácido salicílico, ácido retinoico y retinol.

Cremas anticelulíticas y autobronceadores

Las cremas y tratamientos anticelulíticos deben suspenderse antes de la exposición al sol, ya que muchos de estos productos contienen derivados de la cafeína, tirosina y otras sustancias que podrían provocarte una reacción en la piel.

En el caso de los autobronceadores, la historia es diferente. No son fotosensibilizantes, pero si se aplican antes de la exposición al sol, podrían degenerar en un bronceado manchado y desigual.

Maquillaje

En la playa es mejor no usar maquillaje en genera, ya que algunos productos pueden causar problemas con el sol y manchar la piel.

Medicamentos

En cuanto a la medicación, siempre es conveniente que preguntes a tu médico, ya que es el único que puede aconsejarte correctamente, en función del tratamiento que estés tomando y de tu caso particular.

Los medicamentos a base de hormonas pueden contener sustancias fotosensibilizantes, pero no son los únicos. También hay que prestar atención con los betabloqueantes, los bloqueadores de los canales de calcio, los antidiabéticos orales, los antidepresivos, los antibióticos, los antiacnéicos y los agentes quimioterapéuticos.