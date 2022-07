Helene Svedin: “A un buen producto le pido que hidrate en profundidad”

La modelo se convierte de la mano de Woman en embajadora de la línea Key Radiance Care de Clé de Peau Beauté. Madrugamos para ser testigos de su rutina de belleza esencial y charlamos sobre sus productos fetiche.

Que Helene Svedin no aparenta la edad que tiene no es un secreto. La genética, el deporte, la buena alimentación y una adecuada rutina de belleza son el coctail que le funciona a esta modelo que lleva ya varias décadas afincada en nuestro país. Desde Woman hemos querido saber más sobre los cosméticos que le funcionan, concretamente sobre Key Radiance Care, la línea de Clé de Peau Beauté que lleva dos meses utilizando y de la que se declara adepta: "Es que realmente me funciona", asegura. Para saber de primera mano cómo y qué productos utiliza, nos colamos en su habitación y, mientras charlamos, no perdemos detalle de su ritual mañanero.

¿Cuál es la rutina de belleza que nunca te saltas?

Me enfoco muchísimo en la limpieza, para mí es súper importante. Por la noche limpio bien la piel con un producto específico, después uso agua micelar. Tras la limpieza empiezo con el ritual de Key Radiance Care, aplicándome Le Sérum, la loción Hydro Softening Lotion, la crema de noche Intensive Fortifying Cream y por último, acabo con el contorno de ojos Enhancing Eye Contour Cream Supreme.

Confiésanos un secreto beauty que hayas heredado de tu madre y que hayas pasado a tus hijas:

Saber quitarse bien el maquillaje. Parece que hubo una época en la que estaba de moda irse a la cama con el maquillaje y despertarse con los ojos como un panda. ¿Dónde vas así? Si te maquillas hay que saber quitarse el maquillaje.

¿Y alguno que te hayan enseñado ellas a ti?

Ahora cada vez más, un montón: cómo hacer que los labios parezcan más jugosos, jugar con los brillos... etc. Ahora son casi ellas las que me dicen a mí qué es lo que se usa o lo que se lleva.

¿Cuáles son tus básicos de make up para lucir perfecta en el día a día?

Siempre uso una bb cream para que parezca que tengo buena cara y buen color pero sin el efecto de ir muy maquillada. Y raramente salgo de casa sin máscara.

¿Algún producto que siempre lleves en el bolso?

Cacao de labios, siempre, y a lo mejor algún corrector.

¿Eres de las que viaja con un neceser gigante a cuestas o con cuatro cosas te apañas en cualquier parte del mundo?

(Risas) Buena pregunta. Soy de las que va con bastante neceser, sí, me lo llevo todo.

¿Sientes que al ir cumpliendo años han cambiado tus hábitos de belleza?

Desde luego. Ahora me maquillo menos y es más importante la crema y el tratamiento. Yo de joven me maquillaba muchísimo.

¿Qué le pides a un producto para incorporarlo a tu lista de must have?

Mucha hidratación, la sensación de que nutre en profundidad.

Llevas dos meses usando la línea Key Radiance Care de Clé de Peau Beauté, ¿qué has notado?

Siento la piel mucho más luminosa, el tono está más unificado y sobre todo bien hidratada. No siento ningún tipo de tirantez, la piel está nutrida.

De toda la colección, ¿cuál es tu producto favorito?

Creo que Le Sérum marca la diferencia. El contorno de ojos, Enhancing Eye Contour Cream Supreme, también me encanta.

Descubre la línea Key Radiance Care de Clé de Peau Beauté Ver 3 fotos

*Fotos: Diego Martínez / Estilismo: Marta Lasierra / Agradecimientos: Christian Simmon, SKFK, Momoni, Adolfo Domínguez, MVPW, Emporio Armani y hotel Barceló Torre de Madrid.