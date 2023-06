Hailey Bieber y su manicura colorida y alegre es la tendencia del verano

Y es que no podemos negar que la manicura se ha convertido en una parte esencial de nuestro look y en una oportunidad perfecta para demostrar cómo es nuestra personalidad. Por eso, Hailey se convirtió el verano pasado en la precursora de la tendencia 'glazed donut nails', un diseño viral que arrasó en el mundo entero y que imitaba la superficie luminosa de las rosquillas glaseadas. Por eso, no nos extraña que se haya rendido a una de las tendencias de uñas de este verano, con distintos dibujos y colores en cada dedo y que ha ganado popularidad en el mundo de la moda y la belleza. Se trata de una forma creativa y llamativa de expresar la individualidad y la personalidad a través del arte en las uñas.