¿Puede el grunge resultar glamouroso? Las tendencias de maquillaje de este otoño (y de la próxima primavera) demuestran que sí

Con el cambio de estación, llegan también las nuevas tendencias en maquillaje. Mientras el rosa Barbie sigue aún en nuestro radar, aunque perdiendo fuelle, la estética de Miércoles que tanto juego dio el pasado invierno parece que vuelve (renovada), menos dura y más glamourosa, cargando las tintas en una piel trabajada y luminosa. Ese es el quid de la cuestión. Aunque la mirada o la boca, o ambos, siguen moviéndose por el lado oscuro, manteniendo la esencia roquera de este estilo surgido en los 90, la tez, lejos de acentuar el ánimo sombrío de un look que se amparaba en una palidez enfermiza, ejerce de contrapunto con un aspecto inmaculado que irradia lozanía. Un detalle, a priori, no demasiado visible pero capaz de actualizar un look gótico y elevarlo a nuevas cotas de glamour.