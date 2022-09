Colágeno para beber: acción antienvejecimiento allí donde las cremas no alcanzan

El mejor cuidado para la piel comienza desde el interior. Por eso, para que tenga un aspecto más joven tan importante es tener una buena rutina de cosmética, como de nutricosmética. Los bebibles de la gama GOLD COLLAGEN® han demostrado su calidad y eficacia y además están muy ricos.

Woman.es para GOLD COLLAGEN

Si tienes más de 30 años, te interesa conocer los complementos de colágeno GOLD COLLAGEN®, de Minerva Research Labs. ¿Por qué? Porque el colágeno es el responsable de darle elasticidad y firmeza a la piel (y también a cartílagos y huesos) y, aunque se trata de una proteína que nuestro organismo produce naturalmente, a medida que cumplimos años esa producción va disminuyendo, debido a factores acumulados como el estrés, la contaminación, la dieta, cambios hormonales, genética, afecciones médicas o procedimientos cosméticos. Como consecuencia, la estructura de la piel se resiente y propicia la aparición de arrugas, la pérdida de elasticidad, luminosidad y firmeza características del envejecimiento cutáneo.

Es por eso que los expertos coinciden en que la piel necesita suplementos de colágeno a partir de los 25-30 años. Las fórmulas de GOLD COLLAGEN® PURE y GOLD COLLAGEN® FORTE ponen a nuestro alcance una rutina de belleza 360º “in y out” para reforzar los resultados de cremas y otros cosméticos.

Hay dos variedades de esta gama que reinventa el cuidado de la piel y los nutracéuticos para adaptarse a nuestro estilo de vida. ¿Cuál es la que necesitas?

A partir de los 25-30 años: GOLD COLLAGEN® PURE

Es un complemento de salud y belleza de colágeno líquido para el cuidado diario de tu piel y para los primeros signos de la edad. Ha sido formulado específicamente para ofrecer la máxima absorción de sus ingredientes y promover una piel de aspecto más joven, manteniendo su hidratación, elasticidad y favoreciendo la reducción de arrugas.

“Este bebible me permite llegar a donde mis cremas no alcanzan”, afirma Claudia Beitia (@farmaciabeitiacobo), farmacéutica especialista en dermocosmética. “Es importante entender, que ingredientes como el colágeno, por muy bien que estén formulados vía tópica, han de ser ingeridos para tener unos buenos resultados. Cada botellita diaria me ayuda a hacer frente a ese 1,5% de colágeno que perdemos cada año”, afirma Claudia Beitia, farmacéutica especialista en dermocosmética.

* ¿Qué notarás? Una piel de aspecto más joven, sana e hidratada. Además actúa como apoyo para el cabello, uñas y como refuerzo inmunitario. Los estudios (publicados en revistas médicas) muestran que después de tomarlo durante 90 días se aprecia:

+ 12% incremento de hidratación de la piel, después de 3 semanas

- 27% reducción en la apariencia de líneas finas y signos de expresión, después de 6 semanas

+ 20% mejora la elasticidad de la piel, después de 9 semanas

* ¿Cómo usarlo? Se recomienda tomar una botellita por la mañana durante 30 - 90 días para un resultado completo. ¡Además tiene un rico sabor a melocotón y frutas de la pasión!

Después de los 40 años: GOLD COLLAGEN® FORTE

Es un complemento de colágeno líquido con acción súper antioxidante para las pieles maduras y los signos más avanzados del envejecimiento. Contiene una combinación de 20 ingredientes activos de alta calidad que ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión, apoyar el equilibrio hormonal, mantener la hidratación y la elasticidad de la piel y ayudar a proteger contra el estrés oxidativo.

* ¿Qué notarás? El testimonio de la experta lo deja claro: “A partir de los 40 años, con Forte, conseguimos más luz, hidratación, elasticidad... pero también más energía y bienestar. Ese “Glow” que todas buscamos, ese efecto “buena cara” que lleva a la pregunta ‘¿Te has hecho algo?’. Sí, tomar Forte cada mañana”, afirma Merce Migoya, farmacéutica y especialista en dermocosmética (@farmaciamigoya).

Y los estudios clínicos lo confirman. El 92% de las personas que lo usaron durante 90 días notó un aumento en la elasticidad de la piel; el 85% notó menos pigmentación y el 87% señaló que parecían más jóvenes.

* ¿Cómo usarlo? Para sacarle el máximo partido, hay que tomar una botellita de esta bebida con sabor a melocotón y lichi, cada mañana durante 30 - 90 días.

¿Dónde puedes encontrar los complementos GOLD COLLAGEN®? En farmacias seleccionadas, centros médico-estéticos especializados y en gold-collagen.com.