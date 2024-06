El 'Glue Bangs': el nuevo trend de TikTok que podría dejarte calva

Este truco no es totalmente nuevo, se trata de un secreto de peluquería usado para la creación de looks de apariciones en la alfombra roja. Por lo que sabemos que efectivamente funciona, pero no significa que esté destinado a ser usado a diario. Aunque el pegamento para pestañas es un producto creado para usarse en la piel, al ser colocado sobre distintas partes de la cara puede llegar a tener efectos secundarios, más aún si tienes la piel sensible o propensa al acné. Después de todo, aún existen soluciones old school como una ligera dosis de laca para el cabello o aplicar un poco de gel para mantener todo en su lugar.