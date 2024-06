Este es el exclusivo perfume de 550 euros que ha enamorado a Rihanna y que está a punto de agotarse

Sin embargo, esto no quiere decir que Rihanna no se de sus propios caprichos de vez en cuando (su interminable cuenta bancaria se lo permite) sino que, como muchas personas saben, es una amante de los perfumes exclusivos, de esos que tienen un aura de distinción y singularidad. Las marcas de lujo suelen producir ediciones limitadas o fragancias personalizadas, lo que significa que no todo el mundo tendrá acceso a la misma fragancia, lo que permite que quien la lleva se sienta único y especial. Y eso es lo que le ha pasado a la artista de Barbados, ya que, gracias a la viralidad de TikTok, ha conseguido que una de las fragancias más exclusivas de Guerlain empiece a agotarse. Según una fan de Rihanna, este es su perfume.