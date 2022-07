Ya sabemos qué laca de uñas se llevará el próximo otoño

Se la primera en lucir la que será la nueva tendencia en manicura.

IRATXE PLAZA

Cuando hablamos de colores de uñas el abanico es muy amplio, sobre todo en plena época estival en la que a los colores neutros se le suman los vitamina, ácidos y diseños de los más estrambóticos. Pero debemos tener en cuenta que hay una máxima cuando hablamos de manicura (ya que la pedicura es más permisiva en cuanto a tonalidades) influye mucho el estilo personal.

Si este verano triunfa el naranja o los tonos eléctricos, como el verde o el fucsia, el próximo otoño la tendencia es totalmente opuesta: se llevarán las uñas nude o, lo que es lo mismo, pintarlas del esmalte con el que se hace la manicura francesa. Un color neutro que habla de sofisticación y elegancia, además de resaltar por su versatilidad a la hora de combinar con cualquier look.

El nude, el nuevo rojo imbatible

Si hay un color por excelencia que abandera el mundo beauty es el rojo, un clásico de todo preciado neceser, tanto en barra de labios como en laca de uñas. Un tono icónico al que le ha salido un fuerte competidor: el esmalte nude con el que se hace la manicura francesa.

Pero no lo decimos nosotras sino las pasarelas. Algunas firmas de lujo, como Temperley London, Coach, Ralph e Russo y Dior confirman que la próxima temporada el nude transparente será el color de uñas que lucirán las que más saben de moda. Es más, la casa Dior lleva 10 años pintando de este color las uñas de las modelos en sus desfiles.

Desde que Raf Simons tomó las riendas de la dirección creativa de la maison no se volvieron a repetir los experimentos que John Galliano tendía a hacer con las manicuras de las modelos y eligió las uñas color porcelana. Una decisión que continúa en la actualidad con María Grazia Chiuri al mando, y que precisamente se ha colado en su último desfile (otoño-invierno 2022-2023).

En realidad, estamos ante un color que es tendencia en sí mismo debido a su clasicismo atemporal. De ahí que sean varios los diseñadores que hayan apostado por el tono porcelana en sus últimos desfiles.

El color de uñas para todas

No estamos solo ante el tono por excelencia gracias a su elegancia o porque combine con todos los looks sino porque es perfecto para todas las mujeres sin distinciones de edad. El nude porcelana lo puedes lucir desde lo 18 hasta los 80 años, ya que favorece a todas. Al igual que es idóneo para quienes padecen manchas en la piel o pequeñas arrugas, al no resaltar la zona como otros colores de corte más estridente.

Además, en plena época BBC (bodas, bautizos y comuniones) si tienes dudas sobre el color de tu manicura o pedicura lo mejor es que elijas este tono. Es discreto, elegante y combina con todo. Solo tienes que echar un vistazo a estos siete esmaltes y hacerte con uno.