¿No puedes dejar de sudar? Un nuevo tratamiento pone fin a la pesadilla del exceso transpiración

Sudar cuando hace calor es normal, natural y sano. Es cierto que no todas las personas sudan de la misma forma en igualdad de condiciones y que, algunas, lo hacen en exceso y sin razón que lo justifique. En la mayoría de los casos, comenta el dermatólogo, la hiperhidrosis o exceso de sudoración no se asocia a ninguna alteración concreta. “Esta forma de hiperhidrosis se denomina idiopática o de origen desconocido o forma primaria, suele comenzar en la pubertad y es frecuente tener familiares afectos con el mismo problema”. Según el experto, lo más habitual es que este exceso de sudoración se delimite a una zona concreta del cuerpo, como las palmas, plantas, axilas o zona craneofacial. En algunos casos puede ser generalizado, pero no es lo habitual. Estos pacientes sudan en exceso en situaciones ‘normales’, sin que haya un aumento de temperatura exterior o una situación de estrés concreta”.