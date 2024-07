Las 'duck nails' o uñas de pato son la inesperada tendencia de manicura para este verano

Es una manicura muy popular entre la generación Z, que no sólo ha adoptado esta particular forma de uña, sino que ha hecho de las uñas de pato el terreno fértil en el que expresar su creatividad. Probando creaciones siempre nuevas y diferentes, imitando a los dibujos animados o rindiendo homenaje a Hello Kitty, aderezadas con pedrería y accesorios o brillando con purpurina y los colores más insólitos y particulares.