Este dispositivo efecto lifting inmediato que adoran Jennifer Aniston y Miranda Kerr está más rebajado que nunca (y no solo en Amazon)

Las rebajas de estos días no solo están en Amazon. Entre nuestros gadgets de belleza favoritos, hemos encontrado el dispositivo de microcorrientes Nuface, que adoran en Hollywood y que hace un efecto 'lifting' instantáneo casi a mitad de precio. Te contamos todo sobre él.

C. De la Rosa

Seguro que llevas horas buceando en Amazon para encontrar las mejores ofertas, estos dos días en los que el gigante tecnológico celebra los Amazon Prime Days, con espectaculares descuentos para sus clientes Prime. Sin embargo, ¿se te ha ocurrido mirar más allá de Amazon? A nosotras sí y hemos dado con una agradable sorpresa al ver que el dispositivo de belleza NuFace está casi a la mitad de precio en Lookfantastic.

A todas nos gusta tener con las facciones definidas, los pómulos marcados, los ojos bien abiertos, sin bolsas y huir de las arrugas. Las cremas ayudan, pero, no nos engañemos, nada como un buen tratamiento que estimule la elasticidad y el colágeno de la piel para reparar y prevenir el envejecimiento. Y si te contamos que, además de los que puedas hacerte en centros estéticos, puedes tenerlo todos los días en casa con un dispositivo eléctrico, no mentimos. Si no has oído hablar de NuFace, te contamos todo sobre este gadget de belleza creado en 2005 por la americana Carol Cole y sus hijas Tera Peterson y Kim Morales.

La esteticista, que trabajaba en un spa de California, estaba especializada en tratamientos con microcorrientes y viajaba todas las semanas hasta Los Angeles para aplicarlos en famosas de Hollywood. Cuando se dio cuenta que la principal preocupación de sus clientas era tener cara cansada y la pérdida de definición en su rostro, Cole decidió crear un aparato portátil y accesible para todo el mundo, que estimulase la piel con microcorrientes. Aunque, naturalmente, la potencia no sería la misma que la de un tratamiento en cabina, Cole probó que, el uso continuado de este dispositivo que estimulaba el colágeno de la piel a través de esas pequeñas descargas eléctricas, funcionaba a largo plazo con increíbles resultados.

Y así es como NuFace Mini y NuFace Trinity se convirtieron en bestseller de la marca y los imprescindibles en las rutinas de belleza de supermodelos y famosas como Jennifer Aniston y Miranda Kerr, que aseguraron no poder vivir sin ellos en entrevistas a medios estadounidenses.

¿Cómo funciona Nuface?

Te estarás preguntado como un aparato puede reducir el aspecto de las líneas de expresión, prevenirlas y encima darte un efecto buena cara y lifting al instante, pero esta redactora da fe de que, después de casi un año usándolo, sus resultados se notan nada más utilizarlo y a largo plazo. El funcionamiento de los dos modelos de Nuface (Mini y Trinity) es muy sencillo: el aparato tiene dos bolas de aluminio similares a las de un maseajador facial que tienes que ir deslizando por la cara y el cuello varias veces, habiendo aplicado antes un gel conductor (sé generosa porque si no las descargas eléctricas pueden molestarte). ¿Cómo que descargas eléctricas? Tranquila, es la conocida como tecnología de microcorrientes: una electricidad de muy bajo voltaje que estimula los músculos faciales haciendo que se contraigan y retensen y está aprobadísimo por las autoridades sanitarias, por lo que todo está bajo control. Es como si tus músculos se ejercitaran, por eso, tras estimularse con las corrientes, empiezan a producir un compuesto llamado adenosina trifosfato (ATP), que activa las células, ayuda a formar nuevo colágeno y elastina y energiza nuestros músculos para lograr una superficie más firme y revitalizada. Además, expertos dermatólogos que han opinado sobre esta tecnología aseguran que ayudan a rejuvenecer la piel, reduciendo las arrugas y las líneas de expresión (busca fotos y vídeos de los antes y después y sabrás de lo que hablamos). Por si fuera poco, es apto para todo tipo de pieles y edades.

Lo mejor es que solo necesitas 5 minutos extra al día para incorporar este tratamiento a tu rutina. Puedes comenzar pasándolo dos veces por las mejillas, luego por la boca, el óvalo facial y el mentón, el cuello y termina con la frente. Aunque hay muchos vídeos en Youtube, todo viene detallado en las instrucciones. Al principio se recomienda usarlo dos veces al día todos los días, para ir espaciándolo después de un mes de uso. Notarás que tu piel tiene una especie de agujetas cuando termines de usarlo y que tus rasgos se verán realzados (las cejas más altas, los pómulos y el contorno facial más marcado, menos hinchazón). A medio largo plazo, verás que tu piel está más tersa, las líneas de expresión han mejorado e incluso el tono de tu piel se ha unificado gracias a la renovación celular.

Y ahora, al grano ¿dónde y qué dispositivo NuFace comprar? Como te hemos contado, existen dos modelos: Mini y Trinity. El Mini, es el básico, pequeño y manejable, se carga y dura meses con batería. La diferencia entre este y el Trinity es que el segundo es algo más grande y permite incorporar dos cabezales aparte de las bolas, uno más alargado para la zona del contorno de ojos y otro que reduce específicamente las arrugas. La potencia de los dos es exactamente la misma y es regulable (empieza con poca y vete subiendo de nivel conforme lleves más tiempo entrenando la piel).

Los tienes disponibles en Lookfantastic con un 30% y un 40% de descuento tanto en los dispositivos como en los accesorios. Y si quieres aprovechar todavía más, te chivamos que si buscas en Amazon de Estados Unidos, tienes el kit NuFace Trinity starter aún más rebajado por el Prime Day (¡solo hoy!).

NuFace Mini, 138,45 euros en Lookfantastic.

NuFace Trinity con gel conductor, 260,45 euros (antes 371,95 euros).

NuFace Trinity con gel conductor y cabezal reductor de arrugas, 346,95 euros (antes 494,95 euros).