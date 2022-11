Descubre la primera crema de uso diario que funciona al instante

Es de GERMINAL y tiene todo el poder de sus famosas ampollas de efecto flash (de las que somos MUY fans).

¿Cada vez que pruebas un cosmético te preguntas cuándo comenzarás a ver resultados? ¿Normalmente acabas el tarro sin que empiece a notarse? Hemos localizado el producto que va a cambiar todas las ideas preconcebidas que tenías sobre los efectos de los cosméticos. Prometido.

Se trata de GERMINAL ACCION INMEDIATA RADIANCE, la 1ª crema antiedad de uso diario del mercado, recomendada para todo tipo de pieles, con el exclusivo Doble Efecto Flash Germinal que reafirma, tensa e ilumina en pocos minutos y con efecto duradero de más de 8 horas.

Y es que para saber el tiempo que tarda en actuar un cosmético y ver si hace efecto hay que fijarse, sobre todo, en los principios activos y en la funcionalidad del mismo. Si es un tratamiento, por norma general, tendrá un efecto más a largo plazo. Y si se trata de un producto de limpieza, de maquillaje o incluso de hidratación, puede tener unos resultados más rápidos. En este punto es donde GERMINAL ACCION INMEDIATA RADIANCE gana por goleada. Formulada con una innovadora malla proteica (hidrolizado proteico vegetal), que consigue mantener la estructura de la piel para estirarla eficazmente, como si fuese un film transparente sobre la piel, es mucho más que una crema efecto buena cara. Aporta máxima hidratación y cumple con los tres estándares del Sistema H.E.O: Humectante, emoliente y oclusivo.

Entre sus ingredientes además hay ácido hialurónico, aceite de Marula, hamamelis, ginseng, algas o extracto de levadura. ¿El resultado de este poderoso cóctel? Luminosidad, buena cara a diario y protección frente a los agentes externos. Un auténtico WOW.

Se trata de la evolución en crema de las ampollas flash de la marca que son líderes en el mercado. Cada aplicación de la crema incluye un cuarto de ampolla, por lo que es un producto todo en uno perfecto para frenar los primeros signos de la edad.

Las ampollas efecto buena cara

Son de toda la vida, todas las recordamos cómo un básico en el neceser de nuestras madres y, tanto tiempo después, también sabemos que son un éxito en el que confiar nuestra buena cara cuando tenemos un evento. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de las ampollas GERMINAL ACCION INMEDIATA FLASH, que eliminan de inmediato toda huella de fatiga en el rostro y proporcionan un aspecto fresco y descansado durante más de 12 horas. Además ayudan a fijar el maquillaje, haciendo que dure más, y atenúan las arrugas mediante un suave efecto lifting.

Estos pequeños y poderosísimos frasquitos guardan ingredientes activos no solo tensores, sino también hidratantes, revitalizantes, nutritivos y activadores del metabolismo celular. En un instante se consigue una piel más firme, suave y luminosa. ¿Nuestro truco beauty? No las uses solo cuando tengas un compromiso y regálate su efecto piel radiante cualquier día para verte estupenda.

*Todos los productos Germinal se encuentran a la venta en farmacias y parafarmacias.