Si quieres hacerte un tatuaje debes fichar estas cremas

Hemos fichado 5 productos con los que lucirás tu tattoo como el primer día.

IRATXE PLAZA

Desde hace varios años lucir un tatuaje es sinónimo de cool. Si echamos la vista atrás, hace más de una década, el grabarse la piel lo hacía una parte muy definida de la sociedad que normalmente se asociaba a un determinado perfil. Una circunstancia que ha cambiado desde que los tatuajes se han colado en eventos de moda, bodas y demás fiestas temáticas, ahora lo guay es lucirlos.

Eso sí, no vale cualquier dibujo, se llevan en versión mini y distribuidos por distintas zonas de tu cuerpo. Pero cuidado, si te decides a dar el paso y grabarte la piel es importante tomar dos decisiones importantes: 1) elegir un estudio con buenas referencias y 2) cuidarlo una vez hecho.

El proceso de cicatrización es de vital importancia para, además de evitar precisamente alguno de los problemas que pueden ocasionar, que conserve una buena definición y color.

Todo lo que debes saber si has decidido tatuarte

Antes de ponerte en manos de un experto deber tener en cuenta varias cosas: 1) hay zonas de tu cuerpo que no cogen la tinta de la misma manera, como por ejemplo las manos o los pies; 2) lo mismo sucede con el color, hay partes en los que su pérdida está asegurada y 3) no está recomendado tatuarse si vas a exponerte al sol.

Una vez que tienes estos tres consejos grabados con fuego y si ya has decidido que vas a sumarte al grupo de quienes pintan su piel, toma nota:

1. Elige un estudio homologado que cuenten con una plantilla de profesionales. Si puedes pedir referencias, mejor; así evitarás futuras infecciones.

2. Escucha los consejos del profesional y pregúntale todas las dudas que tengas.

3. Recuerda, la primera limpieza es muy importante. Antes de curarlo, lávate las manos; y después limpia tu tatuaje con agua fría y un jabón neutro. Es decir, que no contenga ni perfumes, ni olores, solo tiene que ser antibacteriano.

4. Prohibido secarlo con una toalla. Una vez que has aclarado el jabón tienes que secarlo con papel absorbente.

5. Aplica una crema especial para tatuajes, no vale cualquiera. Pregunta en el estudio cuál debes comprarte si no quieres que la herida no cicatrice.

6. En función del tipo de tattoo, el profesional te dirá si debes cubrirlo con papel film (transparente) o no. En realidad, esta fórmula es para evitar infecciones, nada más.

Estos paso de limpieza y cura debes repetirlos tres veces al día: cuando te levantes, por la tarde y antes de irte a dormir.

7. Las costras no las toques, se caerán solas de forma natural.

8. Los primeros días no debes exponerlo. Una vez cicatrice siempre debes usar crema solar con una protección alta para que no se aclare la tinta.

Recuerda que al final tatuarte es realizar una herida sobre tu piel, de ahí la importancia del proceso de curación. Para hacértelo más sencillo hemos fichado 8 cremas especiales para tatuajes, que deberás aplicar una vez que lo has lavado y secado.