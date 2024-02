Desde que uso esta crema con retinol de Neutrogena mi piel está mucho más luminosa y bonita

Entre las opiniones destacan algunas como: “Sensacional, me deja sensación de calma e hidratación, el perfume me encanta, es muy suave y agradable, y la piel a pesar de ser la primera vez que pruebo el retinol lo ha aceptado estupendamente, está súper hidratada, lisa y suave y el color se ha unificado bastante, creo que puede llegar a quitar ciertas manchas que tenía y que se han aclarado ya. La empecé utilizando días alternos sólo de noche y ahora todos los días, me la pongo después del sérum por las noches y por la mañana sérum e hidratante con protección solar, ahora que hace más sol no es aconsejable el retinol, en invierno la usaré día y noche, pero siempre con protección solar, la aconsejo, a mí me ha cambiado hasta el color”.