Desde que uso esta crema hidratante de Rituals todo el mundo me pregunta qué perfume llevo

Hace unas semanas comencé a utilizar una crema hidratante para el cuerpo de Rituals que suele de maravillas, hidrata muchísimo y ha ocasionado que muchas de mis amigas me hayan preguntado qué perfume uso. Y no, este no ha cambiado, sino lo que he hecho ha sido hidratar cada día con este producto que se ha convertido, sin duda, en uno de mis favoritos.