Cosmética de lujo: productos exclusivos que no pueden faltar en tu neceser

Convierte tu rutina de belleza en un ritual hedonista gracias a todos estos cosméticos premium.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si estás leyendo estas líneas es porque te gusta cuidarte y le das importancia a todos los productos que aplicas en tu piel, y eres de las que prefiere tener unos pocos cosméticos pero buenos y que te funcionen, a tener cajones y cajones llenos de productos de todas las clases. Y es que, si algo no enseñaron los meses de confinamiento, en los que muchas aprovechamos para hacer limpieza de armario y de tocador, es que tenemos mucho más de lo que necesitamos, y optar por una colección de cosméticos más minimalista, pero de calidad, no solo es mucho más sostenible, sino que también es mucho más cómodo.

Además, ahora que nuestro rostro vuelve a estar completamente expuesto tras dos años cubierto por la mascarilla, es el momento de darle los mejores cuidados del mercado para que vuelva a lucir igual de sano, bonito y cuidado que antes de la pandemia.

Es cierto que todos los productos que te vamos a recomendar hoy suponen un desembolso importante y requieren que nos rasquemos un poco el bolsillo, pero has de tener una cosa clara: el cuidado de la piel nunca es un derroche, y es mucho más rentable invertir en un cosmético que sepamos que nos funciona, aunque sea más costoso, que ir probando continuamente productos que no cumplen con lo que prometen, independientemente del precio que tengan. Por supuesto, no estamos diciendo que un cosmético de precio elevado sea por fuerza mejor que uno más económico, pero en todos los que te vamos a descubrir su precio está más que justificado, y estas son las razones.

Seguramente hayas notado que en estos productos el packaging es mucho más cuidado, y no solo a nivel de diseño, sino también de sostenibilidad, siendo mucho más responsable con el medio ambiente, y eso tiene un coste añadido. Sin embargo, lo realmente importante es que los productos de alta gama son sinónimo de calidad en los ingredientes, gracias a que se trata de marcas que cuentan con un departamento de investigación científica cuya misión es innovar constantemente hasta dar con las mejores y más efectivas fórmulas para la piel.

Como sabemos que es fácil perderse entre tantas opciones disponibles en el mercado, vamos a recomendarte algunos de nuestros cosméticos de lujo favoritos, para que inviertas a lo seguro y cuentes con un montón de productos diferentes que están 100% recomendados.