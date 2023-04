Tu nuevo corte de pelo necesita un baño de color y estas son las tendencias que mejor se adaptarán a tu melena

Tras muchos meses de reflexión y de análisis, ya has decidido cuál será tu próximo look. Te ha costado mucho decidirte por miedo al cambio y enfrentarte a la tijera, pero ahora que ya has encontrado ese corte que buscas estás preparada para todo. Ni muy corto ni muy largo, bueno más bien lo que buscas es sanear tu melena y centrarte en ese cambio de color. Y es que estás cansada de siempre verte igual y necesitas un cambio de look que además del corte destaque por el tono.