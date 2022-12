Adriana Ugarte cambia de look y se apunta al corte de pelo 'mullet' con flequillo

Otras, en cambio, no lo hacen por decisión propia sino por normas del guión. Lo vimos recientemente con Dakota Johnson que sorprendía con una melena totalmente rubia en las imágenes de su nueva película y ahora con Adriana Ugarte, que se ha apuntado al llamativo corte mullet que triunfa este 2022. "Nueva PELI,nuevo LOOK 🎬😜❤️tengo ganas de contaros…", escribía la actriz española en su último post en Instagram junto a varias imágenes en las que muestra un renovado peinado repleto de capas y un aire desenfadado y rebelde que no ha pasado por alto entre su legión de seguidores.