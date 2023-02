Contornos de ojos de hombre para evitar el 'efecto Ben Afleck'

De hecho, la noticia de lo aburridísimo que estuvo el marido de Jennifer Lopez durante el evento ya se ha convertido en el primer gran meme del año, y lo cierto es que el actor no lucía su mejor cara. Cansancio, ojeras, bolsas, mirada hundida... Igual que el pasado verano las instantáneas en las que aparecía durmiendo en su luna de miel (un cansancio al que, cómo no, todo el mundo achacó a su exigente contrato matrimonial, que incluía múltiples relaciones sexuales por semana), ahora las imágenes de Affleck con cara de circunstancia durante la gala de los Grammy 2023 circulan como la pólvora en internet y nosotras no queremos que eso le pase a ninguno de los hombres de su vida.