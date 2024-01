Soy editora de belleza y mi vida cambió el día que descubrí este contorno de ojos de 10 euros

Nunca me cansaré de admitir que una de las grandes ventajas de mi trabajo como editora de belleza y compras y probar diferentes productos para rostro, cuerpo, pelo y demás. Además, soy de las que dedica su tiempo a un cosmético, nada de aplicarlo rápido y de cualquier manera, sino que se convierte en todo un ritual descubrir las nuevas propuestas de las firmas. Y, en cuanto doy con uno que me gusta y funciona, corro a compartirlo con todas las que me rodean.