Tenemos la solución a tus ojeras: cómo eliminarlas para que desaparezcan las sombras oscuras de tus ojos

No solo es importante conocer cómo eliminarlas sino también por qué se producen para poner solución.

IRATXE PLAZA

Uno de los síntomas más visibles del rostro son las ojeras y quienes las padecen pierden mucho tiempo de sus vidas en ocultarlas o intentar eliminarlas. ¿Las razones de su aparición? Todo aquello relacionado con el cansancio y el estrés. Aunque también pueden aparecer por otras causas como la falta de hierro, los cambios hormonales, alergias e incluso por genética.

Pero las ojeras no solo se producen por estos aspectos externos sino que también tienen que ver con un hecho que no podemos cambiar, eliminar ni parar: el envejecimiento. Cuando cumplimos años la piel que rodea a los ojos se va afinando y provoca que se intensifique el color oscuro del contorno inferior del ojo. Por tanto, si no has tenido ojeras todavía es muy probable que aparezcan en tu rostro en alguna etapa de tu vida. Así que, toma nota porque te interesa lo que te vamos a contar a continuación.

Un tema importante a la hora de combatir las ojeras es conocer qué tipo padeces: 1) Si tienes el contorno marrón oscuro padeces las pigmentadas. Estas aparecen por cansancio, estrés o malos hábitos como el alcohol o el tabaco. Este tipo de ojeras suelen heredarse y, además, factores como la exposición solar u causas hormonales pueden agravarlas. ¿Cómo combatirlas? Puedes mezclar crema solar y facial que contenga vitamina C y E.

2) Si el color de tus ojeras tiende a azul, rosa o verde se denominan vasculares. En este caso, aparecen por la ausencia de tejido blando alrededor de esa parte del ojo y por tanto los vasos sanguíneos se hacen más visibles. ¿Cómo tratarlas? Puedes aplicar un masaje de drenaje que favorezca la circulación, combinándolo con vitamina C. También son recomendables los sérums con vitamina E y ácido hialurónico.

3) Si tienes la zona hundida estás ante el denominado valle de lágrimas u ojeras hundidas. Se deben a una pérdida de volumen en el surco de la ojera cuyo tratamiento no es sencillo. Por lo general se producen por envejecimiento o por cambios físicos bruscos, que provocan la flacidez de la piel.

Cómo tratar las ojeras para prevenirlas o tratarlas

Antes de entrar en detalles, aquella persona que sufre de ojeras debe tener una rutina diaria de hidratación. Es muy importante que esa zona del ojo esté continuamente hidratada gracias al uso de sérums o contornos con vitaminas A y E, que ayudan a regenerar el tejido. Lo idóneo es aplicar estos tratamientos con un suave masaje que reactive la circulación de la sangre en la zona.

Pero más allá de esto, existen otras técnicas para combatir las ojeras como el ácido hialurónico cuyo objetivo es rellenar arrugas y líneas de expresión desde el interior, además de mantener los tejidos firmes aportando toda la hidratación que necesitan y fomentar la producción de colágeno.

Para conseguir la hidratación que recomiendan los expertos, hemos fichado ocho productos para disimular y acabar (a largo plazo) con el problema de las ojeras.