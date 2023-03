Las claves para conseguir un maquillaje 'efecto lifting' natural

Gracias a la red social se ha convertido en una de las tendencias de belleza del momento que, sumándose a la de los 'clean looks' y 'make up no make up', obtenemos una moda en la que la piel natural, jugosa y joven está por encima de todo. Y para lograrlo, por supuesto que es esencial que seguir una buena alimentación así como una acertada rutina de belleza, pero sin dejar de lado las técnicas de maquillaje. Y es que para lograr el efecto lifting, no es estrictamente necesario someterse a una intervención quirúrgica ni utilizar cremas específicas, también será suficiente (de manera temporal) si utilizas ciertas técnicas y movimientos al maquillarte.