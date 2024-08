Cindy Crawford comparte sus trucos de belleza para estar espectacular a los 58 años

Cindy Crawford reconoce que es una gran fan del cepillado en seco para el cuerpo. "Estoy muy obsesionada con el raspado lingual, y viajo siempre con el Dyson Airwrap, porque me facilita el peinado, ya que me da la tensión que necesito con el cepillo y el secador combinados. En realidad no me maquillo mucho cuando no estoy trabajando, así que me encanta usar un brillo de labios que parezca el perfecto labio mordido, como el Maracuja Juicy Lip Plump, de Tarte, en su tono cereza negra. También hay viejos clásicos a los que siempre vuelvo, como una base de maquillaje Luminous Silk Natural Glow, de Armani Beauty. Me gusta mezclarla con su Luminous Silk Hydrating Makeup Primer porque así logro que mi base de maquillaje se difumine un poco para usarla en el día a día con una cobertura ligera".