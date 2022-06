Es una de las cuestiones que se repite en casa verano tras verano, pero ¿qué hay de cierto?

IRATXE PLAZA

Verano tras verano, surge la misma pregunta: ¿puedo seguir usando las cremas solares del año pasado o compro unas nuevas? Una cuestión sobre la que existen diferentes teorías, la más extendida es la de "mejor deshazte de ellas -aunque no haya caducado pero estén abiertas- e invierte en otras". Pero, cuál es el motivo de esta afirmación, ¿está basado en una opinión profesional o simplemente es un bulo que todos seguimos 'por si acaso'.

Para resolver cualquier duda hemos preguntado a los expertos y afirman que la Administración de Alimentos y Medicamentos exige que todos los protectores solares conserven su potencia original intacta durante, al menos, tres años. Es decir, según esto, podrías usar tu crema solar de un año para otro mientras no haya caducado. Pero aquí surge otra pregunta, ¿y si la hemos abierto?

En este último caso, solo se garantiza la eficacia del protector durante unos 6 o 12 meses tras su apertura. Pasado este tiempo, no se garantiza que siga ofreciendo la misma eficacia que recién empezado. Por tanto, enigma resuelto: una vez abierta la crema solar no se debe utilizar de un verano a otro.

Pero, cómo detectar si un protector solar está en mal estado

En caso de que tengas abierta la crema del año pasado y no hayan pasado doce meses desde que la comenzaste a usar sobre tu piel, debes fijarte en el estado en que se encuentra. Para ello, te proporcionamos una serie de claves:

1. Observar si el color ha cambiado

El tono de un protector solar recién abierto es blanco. No obstante, después de un tiempo sin ser utilizado el protector podría adquirir una tonalidad más amarillenta. En este caso, mejor deshacerse del producto.

2. Cuidado con la textura

La textura de la crema solar también cambiará con el tiempo una vez abierta. Puede tornarse más pastosa, más líquida o incluso se pueden formar grumos, otro indicio de que no debes utilizarla.

3. El olor es otro punto importante a tener en cuenta

Además del color y la textura, el aroma de la crema solar es otro punto clave a la hora de detectar si la crema de sol está en mal estado. Si cuando la vuelves a utilizar es inolora o huele distinta al momento de su apertura, deséchala.

Ahora bien, si no has detectado los puntos anteriores y te extiendes la protección abierta por el cuerpo, es conveniente que tras la primera aplicación te observes la piel. Si te da reacción provocada por la aparición de granitos, te pica la zona donde la has aplicado o se te enrojece; ya sabes que no estaba en buen estado. Acude a tu médico para que te realice un diagnóstico.

Tras estos consejos, si crees que ya es hora de renovar las cremas protectoras de tu neceser echa un vistazo a la selección que hemos hecho para ti. Cinco protectores, con y sin color, para mantener tu piel hidratada y protegida de los rayos ultravioletas.