El poder de la belleza, hacer visible lo invisible

La piel no solo nos hace sentir lo áspero y lo suave, lo frío y lo caliente, lo afilado y lo romo. También nos ayuda a ver, oír, oler y saborear. Suena imposible, pero no lo es. Es el mayor órgano del cuerpo y el escenario de muchas de las sensaciones que percibimos, tanto positivas como negativas. Siempre hemos pensado en ella como nuestra gran barrera protectora, nuestra coraza que separa el mundo exterior de nuestro interior. Pero lo cierto es que actúa como puerto de entrada de muchísima información. Es más, la piel no solo siente, sino que también "piensa".