Todo lo que debes saber sobre las bases de maquillaje veganas

Pero hay otras sustancias digamos cuestionables, como los microplásticos o las sustancias hormonalmente activas, que no están incluidas y, por tanto, también pueden contenerlas los productos veganos. Hay incluso ciertas fragancias que pueden irritar la piel sensible y que como su origen no es animal son perfectamente válidas en un maquillaje vegano. Así que vegano no tiene por qué significar automáticamente mejor para la piel.