Soy editora de belleza y este es el bálsamo labial de farmacia que siempre “robo" a mis amigas

Se trata de un producto que viene en un pequeño tarro redondo de color anaranjado y cuyo ingrediente principal es la miel. Su textura es muy suave, se funde de manera increíble en los labios y no deja una sensación pegajosa, sino que los calma e hidrata en profundidad de una forma muy gustosa. Eso sí, lo mejor de todo es su aroma. Un olor que a mí me traslada, no me preguntes por qué, a la tarde de Reyes comiendo roscón.