Amazon ha rebajado al 60% el dispositivo de Foreo que usan las chicas del norte para una piel perfecta

Otras de las chicas afirma: “Lo había visto en RRSS y no podía esperar que me llegara a casa... ¡es una auténtica revolución para el cuidado facial! Mi piel es bastante sensible y le afectan los cambios, y es uno de los motivos por los que confío en Foreo, porque tengo otros productos de la marca y sé que es de confianza. Me ha encantado cómo quedaba mi piel tras el tratamiento... además, el diseño es muy chulo y es de fácil uso. Las mascarillas son una pasada... dejan la piel muy suave, y el efecto calor es como de ciencia ficción... deja la piel increíble. Una estupenda compra”: