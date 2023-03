Todos los usos y beneficios del aceite de coco que no conocías y que te van a encantar

El aceite de coco se ha convertido en una alternativa muy sana para utilizar no solo en la cocina, sino también para incorporarlo en nuestra rutina de belleza. Al ser un potente reparador e hidratante natural, no es de extrañar que sea uno de los productos más versátiles y con mayores ventajas. Pero, ¿conoces realmente cuáles son sus beneficios y cómo debes aplicarlo según para que lo utilices? Aquí te dejamos los mejores usos del aceite de coco que debes incorporar a tu rutina si aún no lo haces.