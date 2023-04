7 peinados fáciles para melenas largas que han sido elegidos como los más bonitos de Instagram

Si eres amante del pelo largo y no te atreves con un corte de temporada, siempre puedes darle un aire distinto a tu cabello con un peinado original para melena larga. Resulta que para presumir de pelazo, además de cuidarlo con todos los productos específicos recomendados, siempre puedes optar por un peinado (recogido o no) con el que dar un toque extra de originalidad a cualquier look. Es una de las grandes ventajas del pelo largo: su versatilidad.