24 caprichos de belleza para el adviento

Convierte la espera en una cita beauty con todos estos imprescindibles para tu neceser.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

1. El lujo en tus manos

Si para ti la Navidad es la mejor época del año y estás buscando la manera de ser la más original durante estas fiestas, prueba a crear un total look súper original. Además de un peinado perfecto, un maquillaje brillante y un look original, las uñas pueden ser la guinda del pastel para crear un diseño divertido que completará tu look de una forma increíble. A veces pasamos por alto que nuestras uñas son una parte más de nuestro outfit y que unas manos suaves, bonitas y bien cuidadas son un símbolo indudable de belleza. Así que si este año quieres darles un toque especial, una apuesta segura es elegir un esmalte en tonos festivos o con un acabado glitter, ideal para los días de celebración.

2. Año nuevo, mirada nueva

La zona del contorno del ojo es una de las más sensibles de nuestro rostro. Se trata de una piel muy frágil que se ve afectada de forma rápida por el cansancio, una mala alimentación, el sedentarismo, la contaminación o simplemente una mala rutina de belleza. Además de hidratar la zona con una crema específica, también debemos aplicar un sérum y utilizar herramientas adecuadas para esta área.

3. Capricho beauty

Lo que tendrás con la paleta Eye Hearts Palette de Dolce & Gabbana será amor a primera vista. Contiene diez sombras de ojos que forman el equilibrio perfecto de tonalidades y texturas para dar luz y profundidad a la mirada, proporcionando un pigmento intenso de larga duración y vistiendo tus ojos de un color único. ¿Lo mejor? Su diseño compacto la hace perfecta para viajar y su estampado de corazones dorados y rojos destacan sobre el negro de la carcasa.

4. Cejas a punto

Las cejas son un atributo muy importante del rostro, ya que son capaces de definir y cambiar nuestras facciones y nuestra expresión casi por completo. Por eso en los últimos años se han convertido en las protagonistas absolutas del maquillaje. Llevarlas perfectas es ahora más sencillo que nunca si cuentas con los productos adecuados, como un lápiz del tono correcto, un buen fijador o un sérum que favorezca su crecimiento.

5. Pop & Wilde

Sisley reinventa su Eau du Soir en una versión más femenina y sensual, con notas de ámbar y almizcle en un envolvente aroma.

6. Kokeshi de Kenzo

Las kokeshi son muñecas tradicionales japonesas, que se fabrican a mano utilizando madera como materia prima. Kenzo recupera esta tradición para la edición especial de su mítico perfume Flower by Kenzo, a la que han vestido con su encantador kimono floral, y con la que podrás llevar un pedacito de Japón a casa.

7. Oxylight

¿Sabes qué tienen en común Hailey Bieber, Irina Shayk y Kim Kardashian? Todas son fans de este tratamiento antiedad cero invasivo, que combina paneles de luz LED roja, verde, azul y amarilla, microcorrientes, oxígeno puro, microdermoabrasión con punta de diamante, infusiones de vitaminas, ultrasonidos y terapia de presión negativa. ¿Alguien da más? En el centro Inout, Barcelona (tel. 938 364 380).

8. Melena brillante

Balmain Hair es, gracias a su autonomía de 30 minutos, su ausencia de cable y su peso pluma (solo 245 gramos) una de las herramientas favoritas de los estilistas. Sus placas de titanio flotante distribuyen de manera uniforme el calor, y sus tres temperaturas se adaptan a todos los tipos de cabello, incluso el más delicado.

9. Efecto flash

Después de conquistarnos con sus ampollas de efecto inmediato, Germinal reinventa el concepto “efecto flash” con un innovador tratamiento de uso diario: Germinal Progressive Lifting. Se trata de un suero que aporta un efecto lifting inmediato y progresivo, que ofrece resultados visibles en 15 minutos, pero también trabaja a largo plazo, consiguiendo que la piel se vuelva un 90 % más firme en solo 28 días.

10. Siéntete como una celeb

Son muchas las celebrities que confían su piel al tratamiento de moda en Estados Unidos, que ahora también te puedes realizar en España. Hablamos de FORMA, de Inmode, una radiofrecuencia bipolar que reduce las líneas de expresión y las arrugas al estimular la producción de colágeno. Esto ayuda a mejorar notablemente el tono y la elasticidad de la piel, haciendo que se vea mucho más joven y jugosa.

11. Inspiración peinados

Tenemos por delante una serie de semanas llenas de cenas, comidas y eventos de todo tipo para los que, además de elegir outfit y maquillaje, deberemos elegir un peinado con el que nos sintamos cómodas, favorecidas y elegantes. Si prefieres llevar el pelo suelto, la tendencia wet hair será una apuesta segura, mientras que si lo tuyo son los recogidos, hay dos estilos a tener en muy cuenta: el acabado sleek y el volumen XXL. Sea cual sea el peinado que finalmente elijas, es importante contar con los productos de styling adecuados para que el resultado no solo sea perfecto, sino que aguante todas las horas que sean necesarias.

12. Perfumar el pelo

Serge Lutens se inspira en el norte de África para hacer una reinterpretación sensorial de los bálsamos y ungüentos que usan sus gentes para sus particulares rituales de belleza y las tradicionales ceremonias hammam. El perfume para el cabello Toison d’Or será el complemento perfecto que aportará un toque extra a nuestra rutina, añadiendo un delicado y sensual perfume a nuestra melena.

13. Party make up

Esta temporada no podrás refugiarte en los tonos oscuros para enfatizar tu mirada. Vienen con fuerza las sombras color café, ideales para dar un toque terrenal a la noche. En los labios, nada como el clásico rouge y una buena dosis de hidratación.

14. A la luz de las velas

Da un toque beauty también a tu hogar con la vela Notte di Stelle de Acqua di Parma y Emilio Pucci. Un regalo lleno de magia, que además recauda fondos para Save the Children.

15. Maquillaje duradero

Conseguir que tu look aguante tanto o más que tú en la fiesta es sencillo si cuentas con el spray fijador Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, que además de fijar el maquillaje durante 16 horas, lo hidrata para que parezca recién aplicado.

16. Prepara la piel para las fiestas

Serendipity es la nueva colección de edición limitada de Rituals. Compuesta por productos para el cuerpo y el hogar con una mezcla inédita de aceites esenciales, sorprende olfativamente con notas verdes, florales, empolvadas y ambarinas. Están formulados a base de aceite de onagra, que nutre en profundidad; aceite de almendras dulces, rico en vitamina E; aceite de sándalo, que tiene un importante poder calmante; aceite de nuez de kukui, un ingrediente altamente hidratante; aceite de moringa, que es un iluminador natural; aceite de tsubaki, conocido por sus propiedades reafirmantes; aceite de jojoba, que tiene la capacidad de suavizar la piel al instante; aceite de coco, con función protectora y aceite de sésamo, que actúa como antioxidante de la piel.

17. Un spa en tu baño

La Navidad puede ser una de las épocas más estresantes del año pero, por suerte, convertir tu baño en un spa será tarea sencilla. Elige un día de la semana, apaga el móvil, pon un poco de música relajante y prepárate para disfrutar de tu momento relax.

18. El poder de las piedras preciosas

Además de quedar perfectas en cualquiera de nuestras piezas de joyería, las piedras tienen una serie de propiedades muy beneficiosas para la salud y belleza de nuestra piel. Una de las más utilizadas es el cuarzo rosa, que no solo llega a nuestro ritual en forma de roller facial, sino también convertido en masaje de la mano del centro de belleza Oxigen de Barcelona (tel. 932 007 333). Allí podrás disfrutar de un completo masaje relajante de una hora y media de duración, especialmente recomendado para personas con un elevado grado de nerviosismo y estrés, por su poder descongestionante. Se realiza por todo el cuerpo, centrándose en las zonas más castigadas, como pueden ser el trapecio y el cuello.

19. Viajes aromáticos

Renovamos nuestro armario cada temporada, nuestro estilo a la hora de vestir, maquillarnos se adapta a las tendencias y nuestros gustos cambian. También cada temporada varían las frutas que consumimos, los árboles pierden sus hojas y las flores florecen y se marchitan con las estaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que, irremediablemente, los aromas que nos acompañan a lo largo del año van cambiando. Por eso, aunque hayas sido fiel a tu perfume favorito mucho tiempo, te sugerimos que te atrevas a hacer un viaje olfativo por alguna de las novedades, y añadas una nueva fragancia a tu colección que no solo se adapte a tus gustos, sino también a tus circunstancias. Una verdadera amante de los perfumes tiene uno para cada situación, para cada estado de ánimo y hasta para cada tipo de plan. Y si tú eres de esas, seguro que esperas impaciente los lanzamientos de la temporada.

20. Pide un deseo

¿Hace mucho tiempo que no ves una estrella fugaz? Pues ahora con el set Oh my Stars de Ole Henriksen podrás cumplir todos tus deseos beauty. Este kit potenciador de la luminosidad de la piel será todo lo que necesites para hacer brillar tu rostro como nunca, ya que te permite atenuar las manchas oscuras con el tónico Glow2OH Dark Spot Toner, e iluminar la zona del contorno de ojos y prepararla para el corrector con la crema Banana Bright Eye Crème.

21. Enciende la Navidad

Si todas las ciudades del mundo se engalanan en esta época llenando sus calles de luces, ¿cómo iba a ser menos nuestra piel? Es el momento ideal para renovar nuestra colección de iluminadores, llenando de brillo el neceser y dándole al rostro ese glow especial que tiene cuando aplicamos este producto en las zonas adecuadas. Así, crearemos puntos de luz resaltando volúmenes del rostro y eliminaremos las zonas “hundidas”. Otra utilidad de este producto es su capacidad para corregir discromías leves, como ojeras poco marcadas, desviando la atención de ellas hacia otros puntos estratégicos. ¿Un truco de experta? Combínalo con un bronceador con reflejos dorados y un colorete con un toque de shimmer y estarás lista para brillar estas fiestas.

22. Belleza oculta

Una piel bonita pasa por usar los mejores principios activos del mercado, y si hay una combinación ganadora en el cuidado del rostro, es sin duda la sinergia de retinol y ácido hialurónico. El set Belleza Secreta Sesderma reduce la profundidad de las arrugas, hidrata al instante y mejora la textura de la piel. Con Reti-Age Anti-aging serum + Hidraderm Hyal Crema Facial.

23. La última novedad

El frío hace que la piel esté más apagada, y si quieres hidratar y regenerar los tejidos faciales en profundidad sin pasar por el bisturí o las agujas, CoolShine es tu tratamiento. Este producto se aplica con una pistola que nebuliza un vial gracias al CO 2 y que por efecto de la presión y el frío contrae y dilata los poros para que se absorban los nutrientes y las vitaminas.

24. Destellos en tu piel

Un cutis jugoso es símbolo de juventud y belleza. Pero no te limites al rostro. La piel del cuerpo también necesita mimos, hidratación y ser adornada con un toque de luz. ¿Cómo? Aplicando en piernas, brazos y escote un aceite con partículas brillantes y definiendo las clavículas con un iluminador en crema que resalte su forma.