En el Día Mundial del Vitíligo te lo contamos todo sobre esta afección cutánea ¿Qué es y cómo hay que cuidarlo?

He aquí el quid de la cuestión, ¿son las pieles con vitíligo más delicadas? ¿cómo se cuidan? La explicación técnica nos la da la experta: “Debemos tener en cuenta que la piel hipopigmentada no presenta defensas naturales (melanina) por lo que deberíamos evitar las fuentes artificiales de radiación UV y protegernos muy bien del sol. Esto es recomendable, no solo para evitar el daño cutáneo, sino también para minimizar el aumento de contraste con las zonas hipopigmentadas”.