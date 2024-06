El secreto de Helen Lindes para lucir pelazo este verano. Pruébalo y alucina

La solución definitiva pasa, al igual que ocurre con la piel del rostro o del cuerpo, por preparar tu pelo para el verano. Lo que viene siendo el más vale prevenir que curar, de toda la vida. ¿Imaginas no tener que volver en septiembre y pedir cita en la pelu para ‘sanear’ la melena? En este caso, además, no estamos hablando de que te hagas un tratamiento en salón o incorpores un nuevo producto a los que ya usas habitualmente en casa. No. La solución pasa por un gesto que haces ya cada día. ¿No te lo crees? Sigue leyendo…