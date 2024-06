Luxmetique: la belleza que se bebe

Además de Proage Formula y Hyagold Night; hay un tercer producto de Luxmetique sin el que Tamara Falcó no puede pasar. Se trata de Live Up, un producto que está enfocado a mejorar el estado de ánimo de quien lo toma. Indicadísimo para sobrellevar periodos de estrés o recuperarse tras hacer deporte, Live Up equilibra el estado de ánimo. ¿El resultado? Menos cansancio y la ansiedad bajo control.