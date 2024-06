Este el motivo por el que Rihanna ha cambiado de look de manera radical (y te va a encantar)

Fue hace tan solo unas semanas cuando la cantante de Barbados nos sorprendía tiñendo su melena de un rubio de lo más favorecedor, pero lucía aún una melena larga. Ha sido ahora cuando se ha atrevido con el llamado corte 'pixie' que no puede sentarle mejor. Junto al vídeo que ha subido a sus respectivos perfiles de Instagram en el que enseña con detalle dicho corte de pelo y nos hace un adelanto de la colección, Rihanna ha añadido el siguiente mensaje: "Sabes lo mucho que me importa cambiar mi pelo. He tenido casi todas las texturas, color, longitud, desde tejidos hasta trenzas hasta naturales, así que estoy lanzando una línea flexible de productos no solo para cada cabello que desee, sino que cada producto está diseñado para fortalecer y reparar todo tipo de cabello, ¡que es lo que realmente necesitamos! Es hora de jugar y ser más fuerte por el estilo".