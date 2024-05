Fichamos el pintalabios de Leonor y Sofía de su posado por el 20 aniversario de sus padres

El rey Felipe VI y la reina Letizia cumplen 20 años de casados este 22 de mayo de 2024. Para celebrar este día tan especial, normalmente acostumbran a compartir algunas fotos familiares con el resto del mundo. Esta vez no iba a ser menos, pero su posado se ha comentado mucho: el lenguaje no verbal, el estilismo de cada uno, el misterio del pintalabios de Leonor y Sofía... Te resolvemos la última duda, que seguro que no te habías dado cuenta hasta ahora.