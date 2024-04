Esta es la crema, con Niacinamida y Ácido Hialurónico, que necesitas en tu rutina beauty

Pequeñas arrugas en la comisura de la boca, el temido código de barras, el surco nasogeniano, las ‘patas de gallo’, esa pérdida de elasticidad o firmeza del óvalo fácil. ¿Te has parado alguna vez a pensar qué es lo que provoca el envejecimiento de la piel? ¿Por qué el paso del tiempo se acusa de esa manera tan evidente en nuestra dermis, sobre todo en lo que respecta al rostro? Los equipos I+D Eau Thermale Avène han trabajado durante 6 años con un especialista mundial del envejecimiento, el profesor Jean-Marc Lemaitre, «el hombre que rejuvenece las células», director de investigación en el Inserm y codirector del Institute for Regenerative Medecine and Biotherapy; precisamente para dar respuesta a esta cuestión. Los resultados se escriben ya en la historia del mundo de la cosmética.